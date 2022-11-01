ضبط سيدة بحوزتها كمية من المواد المخدرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط معلمة في الخمسينات من العمر، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وبحوزتها كمية من مُخدري الشابو والحشيش، مُتخذة من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

ضبط معلمة بحوزتها مخدرات

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط «ص. ا»، 54 سنة، وتقيم بنجع أبو شجرة، وبحوزتها كمية من مخدري الحشيش والشابو.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة حيازة المخدرات

وقال مهران محمد، محام، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدر بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدراة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.