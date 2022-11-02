ضبط مواطن تقدم بطلب مزور للتصديق على عقد عمل شقيقه

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسؤولي أحد مكاتب الخدمات القنصلية بسوهاج، بتقدم أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج، بطلب التصديق على عقد عمل باسم شقيقه يشتبه في كونه «مزورا».

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتزوير عقد العمل المشار إليه، عن طريق استخدام برنامج «الفوتوشوب»، بقصد تقديمه لجهة عمل شقيقه، لتجديد الإجازة الحاصل عليها للعمل بالخارج، واتخذت الإجراءات القانونية.