«سارة» بنت بـ100 رجل.. تصنع الإكسسوارات وتبيعها بدراجتها: «عندي طاقة إيجابية»

بفكرة خارج الصندوق، استطاعت «سارة» فتاة ثلاثينية أن تتحدى ظروف الحياة وتجمع بين الهواية والعمل، إذ تمكنت من صناعة الإكسسوارات في المنزل، وبيعها للمارة عبر دراجة نارية تقودها بنفسها، حتى حازت فكرتها على استحسان الجميع وخاصة أصدقائها، الذين طلبوا منها تنفيذ هذه التصميمات لهم وشرائها.

إقبال الأهل والأصدقاء على شراء المنتجات

«تهافت الأهل والأصدقاء على شراء الإكسسوارات، دفعني للتفكير في بيع هذه المنتجات، وعدم التردد أو الخوف من نزولي للشارع وبيعها» بحسب حديث «سارة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc».

حب ركوب الدراجات والاكسسوارت وراء فكرة المشروع

وعن السبب وراء استخدامها الدراجة لبيع منتجاتها والتي تتنوع ما بين السلاسل والخواتم، قالت «سارة» إن حبها لركوب الدراجات من الصغر، ساعدها على ذلك، وبذلك استطاعت أن تدمج بين حبها للدراجات وتصنيع المشغولات اليدوية معًا، وذلك كان سبب في إخراج طاقتها بصورة إيجابية.

الخروج عن الطرق التقليدية سبب زيادة المبيعات

تنظر «سارة» لمشروعها على أنه محل متنقل ويوفر للزبائن المنتجات التي يحتاجونها والوقت، إضافة إلى أنه يوفر للزبائن مشاهدة المنتجات كلها، والاختيار منها ما يناسبهم، وبالتالي شراء أكثر من قطعة، بدلًا من شراء واحدة باستخدام الطرق التقليدية بالبيع.