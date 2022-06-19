«بايدن» يقفز في الهواء لإظهار رشاقته بعد سقوطه من على الدراجة «فيديو»

أظهرمقطع فيديو مدته ثوان قليلة تداوله عدد من المواقع الصحفية والقنوات الإخبارية، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن صاحب الـ79 عاماً وهو يقفز في الهواء ويحرك جسده لإظهار رشاقته البدنية، وذلك رداً على سؤال الصحفيين الذين بادروا بالاستفسار عن حالته الصحية بعدما تعرض صباح أمس السبت للسقوط من دراجته الهوائية.

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جولة بالدراجة وحادث في عيد الزواج الـ45

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سقط على الأرض بينما كان في جولة صباحية بالدراجة بالقرب من منزله أثناء الاحتفال بعيد زواجه الـ45، حيث سقط أثناء محاولته التوقف المفاجئ في منطقة بها دوران، وعقب سقوطه قال «بايدن»: «أنا بخير»، بينما جاء عملاء الخدمة السرية لمساعدته على النهوض.

أسئلة لبايدن في إجازته ورد غير متوقع

ويذكر أنّ الرئيس الأمريكي سقط من دراجته أثناء اقترابه من حشد منتظر، وبعد أن ظهر مرة أخرى ، أمضى عدة دقائق في التحدث مع المتفرجين ثم أجاب على بعض أسئلة الصحفيين، ولدى سؤاله عن رفع الرسوم الجمركية على الصين في ضوء الضغوط على الاقتصاد الأمريكي ، قال مازحا: «لن أتحدث إليكم في إجازتي»، وأضاف أنه يخطط للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ «قريبًا» وقال إنه لا يزال يقرر ما يجب فعله بشأن التعريفات.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي بالبيت الأبيض أنّ سبب سقوط «بايدن» هو محاولته الوقوف مرة واحدة في منطقة بها دوران، لكن قدمه علقت في دواسات الدراجة، ليسقط على الأرض ويظهر مستلقيا على ظهره، قبل أن يهرع إليه حشد الصحفيين وعدد من المواطنين لمساعدته على النهوض مرّة أخرى، إلاّ أنّ «بايدن» طمئن الحشود أنّه بخير وأشار لهم بيده أنّه على ما يرام.