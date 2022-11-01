رئيس نقابة العاملين بـ«الإنتاج الحربي»: حريصون على دقة وتميز المنتجات

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، إنّ عمال الإنتاج الحربي حريصون على إنتاج منتجات تتسم بالدقة وبأداء متميز، وحريصون على عدم وجود أي هدر للمواد والخامات.

ذكرى إطلاق أول طلقة ذخيرة مصرية

وأعرب النقيب، خلال كلمته بحفل عيد الإنتاج الحربي الثامن والستون، عن سعادته بالاحتفال بهذا العيد الذي يتم الاحتفال به بمناسبة إطلاق أول طلقة ذخيرة مصرية في الشركة «مصنع 27 الحربي»، مضيفا أنّه كان أحد أبناءه والعاملين به سابقا.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، إلى أنّ منظومة العمل في الوزارة والهيئة والشركات التابعة لها، تبدأ وتقوم في الأساس على العاملين بها، موجّها التحية لكل الأيدي العاملة التي لطالما ضربت أروع الأمثلة في أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق الإنجازات، والوصول بالإنتاج الحربي إلى مستقبل أفضل، يتمناه الأحفاد ويفتخرون به بأجدادهم، وما قدموه من إنجازات جيل بعد جيل.

ترسيخ مبدأ المساواة وتوعية العمال بواجباتهم وحقوقهم

ورصد النقيب، الدور الإيجابي لوزارة الإنتاج الحربي بكل شركاتها في مواجهة التحديات الراهنة، التي تعمل على ترسيخ مبدأ المساواة وتوعية العمال بواجباتهم وحقوقهم المشروعة، إضافة إلى توفير فرص العمل عن طريق المشروعات القومية التي تشارك بها الوزارة، والسعي لتحقيق آمال وطموحات العاملين، مؤكدا أنّ العاملين ماضون في تحقيق خطط الإنتاج ومضاعفتها، محافظين على الآلات والمعدات والخامات لزيادة الإنتاج، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.