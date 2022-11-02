«الزراعة»: مصر لديها فائض في 9 مجموعات غذائية و«حياة كريمة» مشروع ضخم

قال الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ومستشار وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات الإنتاجية المرنة التى تستطيع أن تتعامل مع الأزمات، والعالم قد مر بأزمات كثيرة كورونا ثم التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

أوضح سعد نصار، خلال كلمة له بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر نقابة المعلمين بمشاركة الآلاف من أعضاء النقابات المهنية، الذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى بحضور أعضاء النقابات المهنية أن هذه الأزمات أدت لارتفاع الأسعار من السلع ورغم ذلك لم تشهد مصر أى نقص أو عجز فى السلع الأساسية وظلت الأسعار فى الحدود المقبولة رغم ارتفاعها وحدوث أزمات فى عديد من الدول حتى الدول الغنية وزادت الصادرات الزراعية المصرية.

كلمة مستشار وزير الزراعة

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الحوار الوطنى، الذي دعا إليه الرئيس السيسى بعد أن أرسى مؤسسات وقواعد الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وتمهيدا لإقامة الجمهورية الجديدة وهذا الحوار الذى دعا إليه كل أطراف المجتمع للمشاركة من مؤسسات مجتمع المدنى والنقابات والأحزاب والإعلام ليضعوا تصور للفترة المقبلة.

نصار: مصر لديها فائض من 9 مجموعات غذائية

وأكد أن مصر لديها فائض من 9 مجموعات غذائية منها الخضر والفاكهة والأرز والبيض ولحوم الدواجن والسكر والأسماك ولدينا عجز فى اللحوم الحمراء والزيوت، ونحاول من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مشروع التنمية الزراعية في سيناء بمساحة نصف مليون فدان ومحط معالجة المياه في بحر البقر توفر مياه العذبة بترعة السلام لزراعة نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الريف المصرى.

وتطرق مستشار وزير الزراعة، إلى أن «حياة كريمة» مشروع تنموي ضخم يشمل 4500 قرية وحوالي 35 ألف نجع وعزبة ويستفيد منه 60 مليون مواطن أكثر من نصف سكان مصر، لتحقيق تنمية أساسية وتغيير وتحسين المعيشة وأكدت الأمم المتحدة أن هذا أكبر مشروع تنموى فى العالم.