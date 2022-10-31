«الزراعة»: الإفراج عن 183 ألف طن ذرة وفول صويا لتوفير الأعلاف للمربين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن قرار الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا جاء لتوفير مستلزمات الأعلاف وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة، مشيرا إلى تخصيص التمويل اللازم للإفراج عن هذه الشحنات، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع التنسيقي مع وزير الزراعة وأصحاب المزارع.

الدولة جادة في توفير احتياجات مزارع الدواجن

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج «الأخبار» عبر قناة «DMC»، أن الدولة جادة في توفير كل احتياجات مزارع الدواجن، وخدمة جميع القطاعات الإنتاجية، موضحا أن هناك لجنة مُشكلة من مختلف الجهات وأعضاء في مجلس النواب، لمتابعة السوق المحلي.

وأشار إلى أن الأعلاف أحد المكونات الرئيسية بالإنتاج الداجني في مصر، موضحًا أن توفير الذرة وفول الصويا يساهم بشكل كبير في سد الاحتياحات، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية في الوزارة، لضمان توفير الأعلاف بجودة عالية، وتقديمها للمربين.

لجنة رقابية للتعرف على احتياجات السوق

وأشار القرش إلى تشكيل لجنة رقابية بالتنسيق مع اثنين من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلس النواب، علاوة على الجهات المعنية بوزارتي التموين والزراعة، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، لتبادل النقاش مع المنتجين والمربين، للتعرف على احتياجاتهم ومراقبة السوق، ومتابعته من لحظة الإفراج إلى وصول الأعلاف لهم، لضمان تحقيق الجودة.