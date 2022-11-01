مستشار وزير الزراعة: كرتونة البيض بـ72 جنيها في منافذنا

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، إنّ سعر كرتونة البيض من منافذ وزارة الزراعة، وصل إلى 72 جنيها للبيض الأبيض، و74 جنيها للبيض الأحمر، مؤكدًا أنّ الوزراة تعمل جاهدة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق بالتنسيق مع الشركاء.

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«الوطن»، أنّ الوزارة عليها دور كبير وبنّاء لمواجهة الغلاء الذي تسبّبت به الأزمات العالمية المتتالية، عن طريق تبني مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، التي كشف عنها السيد القصير، وزير الزراعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسعار البيض في وزارة الزراعة أقل 30% عن الأسواق

وأوضح صالح، أنّ المبادرة عبارة عن توفير كميات وفيرة من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين داخل الأسواق المصرية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، مؤكدًا أنّ السلع من منتجات وخيرات وزارة الزراعة، وهناك حملات من المنافذ تجوب مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية يوميا، لتقديم خدمة مباشرة للمواطن المصري دون وسطاء.

وأوضح «صالح»، أنّ وزارة الزراعة تمتلك 243 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، متمركزة في مديريات وزارة الزراعة، والطب البيطري، والإصلاح الزراعي في المحافظات، إضافة إلى 27 منفذا متحركا يجوب المحافظات، 5 منها مستقرة في الصعيد، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، والباقي في شمال الصعيد والدلتا.

وزارة الزراعة تنتج 25 ألف طبق بيض يوميًا

من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، لـ«الوطن»، إنّ منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، تقدم الأسعار للمواطن بقيمة أقل 30% عن المعروض في الأسواق الأخرى.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، أنّ الوزارة تنتج يوميًا 25 ألف طبق بيض، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، والمنافذ التابعة للدولة، لخلق نوع من التوازن والاستقرار في الأسعار.