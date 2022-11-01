طريقة الحصول على كرتونة البيض من وزارة الزراعة: أسعار مخفضة

البيض من أهم المنتجات التي يبحث عنها الناس، ويهتمون بشراء الكرتونة بأسعار مخفضة خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، لما يحتويه من عناصر مهمة لبناء الجسم وبروتين للطلاب والكبار، وتيسيرا على المواطنين وفي إطار العمل على توفير احتياجاتهم، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

في السطور التالية، نعرض أبرز الأماكن والمنافذ التي يمكن الحصول من خلالها على البيض الذي تطرح وزارة الزراعة، وفق بيان الوزارة والمنشور عبر موقعها الإلكتروني.

أماكن طرح بيض وزارة الزراعة

يمكن شراء البيض عن طريق الذهاب إلى مقر ديوان الوزارة بالدقي.

يمكن شرائه من منافذ الوزارة أمام المصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة.

كما تتواجد سيارات لوزارة الزراعة في بعض الميادين العامة.

يوجد منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.

وطرحت وزارة الزراعة، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من السيارات لبيع بيض المائدة حيث وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض إلى نحو 72 جنيها وسجل البيض الأحمر نحو 74 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

جاءت أسعار البيض في المحال التجارية كما يلي:

تراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي في المحال التجارية التي تحتوي على 30 بيضة، بين 80 و85 جنيهًا.

تراوح سعر طبق البيض البلدي الذي يحتوي على 20 بيضة، بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

سجل سعر طبق البيض الأبيض، 30 بيضة، اليوم، نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك بـ 70 جنيهًا.