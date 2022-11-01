كولر ينتظر نتيجة مسحة كورونا.. وحسم موقف معلول من مباراة الداخلية

يقدم «الوطن سبورت»، النشرة الرياضية، لعرض أبرز الأخبار، وتتمثل أبرز الأحداث في غياب كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مران أمس الإثنين بسبب نزلة برد، وإجرائه مسحة كورونا، لحسم موقفه من الظهور مع فريقه أمام الداخلية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ64.

وباتت فرص علي معلول، صعبة في اللحاق بمباراة الداخلية المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وذكر مصدر داخل الأهلي، أنّ معلول يعاني من نزلة برد شديدة بعد العودة من الإمارات، غاب على أثرها عن مران الفريق مساء أمس في ملعب مختار التتش.

وعلم «الوطن سبورت» أنّ معلول خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر في ظل معاناته من أعراض البرد أمام الداخلية.

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