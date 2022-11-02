مباريات الدوري المصري اليوم 2 نوفمبر 2022.. عودة مواجهات الأهلي والزمالك

تنتظر جماهير الكرة المصرية، خاصة مشجعي الأهلي والزمالك، لقاءات اليوم في نهاية الجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز 2022-2023.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية، ويسعى الأول للحصول على ثالث 3 نقاط في منافسات الدوري، لاستكمال سلسلة الانتصارات الأخيرة التي حققها، خاصة بعد حصوله على كأس السوبر المصري، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

وتنتظر الجماهير لقاء آخر بين فريقي الزمالك وانبي؛ إذ يسعى الأول لمواصلة الفوز وتصدره لجدول ترتيب الدوري، وأيضا العمل على مصالحة جماهيره، بعد خسارته لبطولة كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، من منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم

- الاهلي والدخلية: في تمام الخامسة مساء.

- الزمالك وإنبي: في تمام السابعة مساء.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية، أجلت الأسبوع الماضي لقاء الزمالك وبيراميدز، الذي كان من المقرر إقامته اليوم، ليقام في 11 ديسمبر المقبل، وذلك بالجولة الثالثة من البطولة.

كما أجلت الرابطة اللقاء المرتقب بين الإسماعيلي وفيوتشر، من اليوم إلى 12 ديسمبر المقبل.

كما اعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنها ستعلم خلال الأيام المقبلة، الأندية بالمواعيد الجديدة للأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيله بسبب قمة المناخ.

جدير بالذكر أن جميع مباريات الدوري المصري 2022-2023 ، تُنقل من خلال قناتي أون تايم سبورت «1 و2» على نايل سات، عبر الترددات التالية:

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