السيسي: انعقاد القمة العربية دعوة لاستلهام روح القومية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ القمة العربية تعقد بعد غياب طال أعواما، يحمل معه دلالة سياسة مهمة، تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا، والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أوطاننا.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر: «لعل انعقاد قمتنا العربية في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا والدفاع عن حقوق شعبونا وصون مقدراتنا».

التعاون العربي

وتابع الرئيس: «ما أحوجنا اليوم في ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، إلى تذكر محطات التعاون المضيئة في تاريخنا التي تجسدت فيها أعلى معاني العروبة، بما يحفظ الاستقرار ومستقبل شبابنا».