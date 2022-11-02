رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«حياة كريمة» تنظم أولى فعالياتها الثقافية بقرية «السلامية» في الدقهلية

كتب:

إلهام زيدان
10:06 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
فعاليات قصور الثقافة في قرى حياة كريمة بالدقهلية

فعاليات قصور الثقافة في قرى حياة كريمة بالدقهلية

أطلقت «حياة كريمة»، أولى فعالياتها ضمن مبادرة المسرح المتنقل بفرع ثقافة الدقهلية، في مدرسة السلامة بقرية السلامية بمدينة أجا، وتضمنت الفعالية ورشة لتعليم الرسم والفنون، وتم اكتشاف مواهب جديدة في الرسم والفنون التشكيلية وتستمر الفعالية على مدار 4 أيام. 

كما عقد بيت ثقافة شربين بالدقهلية، أمسية شعرية عن الشاعر أحمد فؤاد نجم، أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن الشعبي والعرب، الذي ارتبط اسمه بالشيخ أمام فكان يغني أشعاره.

محاضرة عن ترشيد استهلاك الكهرباء

ونظم بيت ثقافة الجمالية محاضرة عن ترشيد استهلاك الكهرباء تناولت طرق الترشيد من خلال إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل، وفصل الأجهزة عن القابس الكهربائي حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة، واستخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

ورشة رسم للأطفال

ونفذت مكتبه كفر الترعة الجديد ورشة رسم للأطفال بحضانة مجمع الإيمان نفذها علاء خيرت، وورشة فنية للأطفال ببيت ثقافة الدروتين نفذها نجاح أحمد الحاج، ورشة فنيه عن البيئة بمكتبة أتميدة، ومعرض رسوم للأطفال بقصر ثقافة البرامون.

 

اقرأ المزيد:

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية حلفا في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

«قصور الثقافة» توزع مجلات على الأطفال بقرى حياة كريمة في زفتى

«قصور الثقافة» تفتتح موقعين جديدين من «سينما الشعب».. اعرف التفاصيل

«قصور الثقافة»: ورش وعروض فنية بمبادرة حياة كريمة في الغربية

رئيس «قصور الثقافة»: تعميم التحول الرقمي في مكتبات الأقاليم قريبا

رئيس «قصور الثقافة» يعلن افتتاح مواقع الهيئة بسوهاج قريبا

«قصور الثقافة» تطلق فعالياتها ضمن «حياة كريمة» في قرى زفتى بالغربية

رئيس «قصور الثقافة»: مشروعاتنا على الأرض وليست شعارات.. وسنصل لكل محافظات مصر (حوار)
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.