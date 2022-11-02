«حياة كريمة» تنظم أولى فعالياتها الثقافية بقرية «السلامية» في الدقهلية

أطلقت «حياة كريمة»، أولى فعالياتها ضمن مبادرة المسرح المتنقل بفرع ثقافة الدقهلية، في مدرسة السلامة بقرية السلامية بمدينة أجا، وتضمنت الفعالية ورشة لتعليم الرسم والفنون، وتم اكتشاف مواهب جديدة في الرسم والفنون التشكيلية وتستمر الفعالية على مدار 4 أيام.

كما عقد بيت ثقافة شربين بالدقهلية، أمسية شعرية عن الشاعر أحمد فؤاد نجم، أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن الشعبي والعرب، الذي ارتبط اسمه بالشيخ أمام فكان يغني أشعاره.

محاضرة عن ترشيد استهلاك الكهرباء

ونظم بيت ثقافة الجمالية محاضرة عن ترشيد استهلاك الكهرباء تناولت طرق الترشيد من خلال إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل، وفصل الأجهزة عن القابس الكهربائي حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة، واستخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

ورشة رسم للأطفال

ونفذت مكتبه كفر الترعة الجديد ورشة رسم للأطفال بحضانة مجمع الإيمان نفذها علاء خيرت، وورشة فنية للأطفال ببيت ثقافة الدروتين نفذها نجاح أحمد الحاج، ورشة فنيه عن البيئة بمكتبة أتميدة، ومعرض رسوم للأطفال بقصر ثقافة البرامون.