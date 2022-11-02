20 ألف إجمالي إيرادات فيلم «بنات عبدالرحمن» بدور العرض

حقق الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن»، أمس الثلاثاء، ألفين و387 جنيه؛ إذ أنه جاء بالمركز التاسع والأخير، من بين الأفلام المُنافسة في شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات الأفلام 20 ألف جنيه، وبات مُهددًا بحظره من دور العرض، في أسبوعه الأول.

مهرجان القاهرة وعرض فيلم بنات عبدالرحمن

وجرى عرض الفيلم للمرة الأولي في مهرجان القاهرة، بدورته الـ43 في شهر نوفمبر الماضي، وحصل على جائزة يوسف شريف رزق الله، والتي تكون وفق تصويت الجمهور، وهو من إنتاج دولة الأردن، بطولة الفنانة صبا مبارك، التي تشارك في إنتاجه بصحبة آية وحوش، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان.

أحداث فيلم بنات عبدالرحمن

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.