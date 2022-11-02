«التعاون الدولي» تعلن الشركات المُتأهلة لتصفيات مسابقة «Climatech Run» 

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن القائمة القصيرة للشركات الناشئة المُتأهلة للتصفيات النهائية ضمن المسابقة الدولية Climatech Run2022، والتي ستُتاح لها فرصة المشاركة وعرض أفكارها للتنافس على مجموعة الجوائز بإجمالي 250 ألف دولار، وذلك خلال فعاليات «يوم الشباب»، بمؤتمر المناخ COP27، والذي تترأسه وتستضيفه مدينة شرم الشيخ وينطلق الأحد المقبل بحضور دولي رفيع المستوى.

15 شركة ناشئة للقائمة القصيرة

وكشف البيان الصادر عن مسابقة Climatech Run2022، أن القائمة القصيرة تضم 15 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بينها 8 شركات تعمل في قارة أفريقيا، في العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.

القائمة الكاملة للشركات

وتضم قائمة الشركات الناشئة شركة BeeSage، التي تستخدم تحليل البيانات والتكنولوجيا في تعزيز واستدامة إنتاجية خلايا النحل، وتعمل في دول لاتفيا وهولندا والبرتغال وبلغاريا والدنمارك، وشركة BleagLee تعمل في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير بدولة الكاميرون، وشركة Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وتعمل في 20 دولة من بينها بتسوانا والكونغو وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وشركة HelioRec العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، بدول فرنسا وبلجيكا وأسبانيا واليونان وقبرص، وشركة شركة Infinite Cercle Private العاملة في إدارة المخلفات الصلبة بدولة الهند.

كما تضم القائمة شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا، وشركة Koolboks، العاملة بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب أفريقيا وكينيا، وشركة مزارع المصرية العاملة في مجال الأمن الغذائي، وتعمل بمصر والسودان، وشركة Nadeera العاملة في مجال إدارة المخلفات، بدول الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية، وشركة Ng’wala Inventions العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بدول تنزانيا وروندا، وشركة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، وشركة Seppure العاملة في مجال الصناعة، بدول سنغافورة وكندا.

بالإضافة إلى شركة Skenariolabs العاملة في مجال مرونة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة في المؤسسات، بدول المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وفنلندا، وشركة ThinkBikes العاملة في مجال النقل المستدام بنيجيريا.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان سابق، أن عدد الشركات الناشئة المتقدمة بلغ أكثر من 422 شركة، من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين واستراليا، كما تقدم في مسار الفن الرقمي، أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، بينها 16 دولة من قارة أفريقيا.

قيمة الجائزة الكبرى 100 ألف دولار

وسيتم تكريم الشركات الفائزة خلال مؤتمر المناخ، حيث تصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف دولار، للشركات الناشئة والثانية إلى 50 ألف دولار، والثالثة إلى 25 ألف دولار، بينما يتم تخصيص جوائز خاصة لقارة أفريقيا لتحصل أفضل شركة إفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بينما تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثاني على جائزة بنحو 25 ألف دولار. ويحصل المركز الأول في مسابقة الفنان الرقمي على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية نحو 3 آلاف دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار.