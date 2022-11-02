الرئيس العراقي: وحدة شعبنا كانت عاملا حاسما لدحر الإرهاب

هنأ الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، الجزائر حكومة وشعبا، بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية التي توافق اليوم، وباحتضان القمة العربية، وترأس الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون دورة القمة العربية الحالية.

تعزيز العمل العربي لمواجهة التحديات

وأضاف رشيد، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، أن التغييرات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والعالمي تؤكد أهمية القمة الحالية، ونأمل أن تساهم قمة الجزائر في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، مؤكدا أنّ وحدة العراقيين كانت عاملا حاسما في دحر الإرهاب، حيث خاضت بلاده حربا ضروس ضد الإرهاب، ومستمرة في ملاحقة خلاياه، لافتا إلى أنّ الحكومة العراقية أمامها العديد من المسؤوليات للإصلاح والبناء، وإرادة قواته المسلحة وإرادة شعبنا ستستمران بمواجهة فلول الإرهاب في العراق.

الأزمة المائية في العراق

وأكد رشيد، أنّنا نتوقع أن تحظى جهود الحكومة بتفاعل إيجابي من الدول الصديقة، ونتطلع إلى حل أزمات المياه مع تركيا وإيران، فممارسات إيران وتركيا أدت لتهديد الأمن المائي في العراق، ونحرص على أن نكون مصدرا للاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.

وتابع: «ندين الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى المسّ بالوضع القائم في القدس، ونجدد دعم العراق للبنان وتأييد العملية السياسية التي تحقق السلام في ليبيا»، مضيفا: «ندعم الحوار لتجاوز الأزمات الداخلية ونبذ الخلافات في دول المنطقة، وتحقيق الاستقرار في اليمن والسودان، نؤكد حرصنا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونؤكد ضرورة استكمال الحوار السياسي».