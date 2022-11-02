السيسي لـ«القمة العربية»: علينا تعزيز قدراتنا الجماعية لمواجهة الأزمات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الواقع الفعلي يجعل العرب أعضاء لجسد واحد، من واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة، الذي يفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة.

تعزيز العمل العربي المشترك

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الحزائر، أنّه يتعيّن علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدراتنا الجماعية على مواجهة الأزمات، استنادا على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى.

وأكد الرئيس، أنّ ذلك من شأنه أن يسهم في السلم الاجتماعي وترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطريق أمام دعمهم أو منحهم غطاء سياسي أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي.