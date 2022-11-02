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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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رئيس موريتانيا: مواجهة تحديات تغير المناخ أصبحت في صلب اهتمام الدول العربية

كتب:

محمد عزالدين
02:10 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الرئيس الموريتاني

الرئيس الموريتاني

قال الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني، إنَّ استضافة مصر لقمة المناخ (cop 27) الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ، وترشح الإمارات لاستضافته العام المقبل، مؤشر إيجابي على أن التحديات الناجمة عن التغيرات لمناخية أصبحت في صلب اهتماماتنا العربية، ونتطلع بأن تلعب دولنا أدوارًا إيجابية في إنجاح الحدثين الهامين والاستفادة منهما بشكل كبير.

قدرة الدول العربية على الصمود في وجه الأزمات الدولية يتطلب التعاون والتكامل

وأضاف «الغزواني»، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر، أنَّ الأزمات الدولية الحالية تهدد كيانات عدد من الدول وتغذي عوامل زعزعة الأمن والاستقرار، وقدرة الدول العربية على الصمود في وجه الأزمات الدولية يتطلب التعاون والتكامل.

ندعو إلى إيجاد حلول سياسية للنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا

وتابع: «مواجهة تحديات التغييرات المناخية أصبحت في صلب اهتمام الدول العربية، ندعو إلى إيجاد حلول سياسية للنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا، كما ندعو لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال منطقة تجارية مشتركة».

 

 

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