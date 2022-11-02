مصرع سيدة مسنة صدمها قطار في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع سيدة مسنة صدمها قطار منوف بنها في قرية مين الوسطي، وتجمع الأهالي في محيط الواقعة، وتم إبلاغ مركز الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل مصرع سيدة مسنة صدمها قطار في الباجور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز الباجور، تبين أن السيدة التي لقيت مصرعها في حادث القطار تدعى «د.ع» وتبلغ من العمر 65 سنة، ومقيمة بقرية تلبنت أبشيش، وأكد عدد من أسرتها أنها تعاني من اضطرابات نفسية، فيما أشارت التحريات إلى أنها كانت تمر من مكان غير مخصص للعبور فصدمها القار وسقطت جثة هامدة.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع سيدة مسنه أسفل عجلات قطار منوف بنها بالقرب من محطة قطار ميت الوسطى، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع ربة منزل في حادث قطار بالمنوفية

علي صعيد آخر، لقيت ربة منزل مصرعها اسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية في محافظة المنوفية مساء أمس، حيث كانت تمر من مكان غير مخصص للعبور، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وإخطار جهات التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها بعد نفي الشبهة الجنائية.