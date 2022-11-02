أسعار الذهب اليوم الأربعاء في المنوفية.. عيار 21 يسجل 1210 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في محافظة المنوفية، ثباتا في الأسعار مقارنة ببداية الأسبوع، إذ تشغل أسعار الذهب قطاعا كبيرا من المواطنين على مستوي الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق

وأكد عيد يوسف رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، أن أسعار الذهب اليوم الأربعاء مرتبطة بسعر الدولار، مشددا على أنه لا يمكن توقع المستقبل البعيد أو القريب لمعرفة أسعار الذهب مشيرا إلى أن هناك إقبالا متوسطا على شراء الذهب في الأسواق بالمنوفية.

سعر عيار 21 اليوم الأربعاء في المنوفية

وأضاف رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الذهب اليوم الأربعاء، عيار 24 قيراطًا سجل نحو 1360 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا في المنوفية 1210 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا نحو 1030 جنيهًا.

وأوضح، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، أن أسعار الذهب قد تشهد انخفاضًا خلال الأيام القليلة المقبلة بشرط ثبات السعر العالمي.