ولي العهد الكويتي: تكثيف العمل العربي المشترك «ضرورة»

قال الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، إنَّ تكثيف العمل العربي المشترك بات ضرورة، فالتحديات العالمية تفرض علينا دفع العمل العربي المشترك، وعلينا التصدي سريعا للتغيرات المناخية.

ندعو المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط

وأضاف الصباح، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر، «ندعو المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام بالشرق الأوسط، ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للوصول لحل شامل للقضية الفلسطينية، ونعرب عن دعمنا لجهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية».

وواصل: «نجدد موقفنا بعدم وجود حل عسكري للأزمة في سوري، لا حل عسكريا للصراع الدامي في سوريا ولا بد من حل سياسي يحقق آمال الشعب السوري».

قلقون من رفض ميليشيا الحوثي تجديد الهدنة

واستكمل: «قلقون من رفض ميليشيا الحوثي تجديد الهدنة، ندعو الأمم المتحدة إلى الضغط من أجل الوصول لحل في اليمن، و نستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة اليمني، ندعو إيران إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا».

وأكمل: «نؤكّد أهمية حماية الممرات المائية، ونرفض جميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة الدول العربية، ندعو لتطوير التعاون والمشاريع المشتركة بين دولنا».

وتابع: «ندعم الجهود الدولية الداعية إلى الحوار بشأن أوكرانيا، ونراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتبعاتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ونؤكّد تماسكنا بالنظام الدولي متعدد الأطراف، وندعو لتطوير التعاون والمشاريع المشتركة بين دولنا».