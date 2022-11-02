ضبط 3 طلاب لاتهامهم بمعاكسة فتيات أمام مدرسة في إمبابة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، يتضمن قيام بعض الطلاب بمعاكسة فتيات أمام إحدى المدارس في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ضبط المتهمين

بالفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديدهم، وتبين أنهم 3 طلاب جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.