القبض على مندوب مبيعات أنشأ صفحة على «فيس بوك» لبيع الأدوية المحظورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوب مبيعات متهم بإدارة صفحة على موقع «فيس بوك» وبصحبته آخر لترويج المنشطات المهربة جمركيا.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُعرض خلالها منشطات مهربةً جمركيا ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع من خلال تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبصحبته (سائق، مقيم بمحافظة المنيا)، وعثر بحوزتهما على 2550 قرصا منشطا، جميعها مجهولين المصدر ومهربين جمركيا.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بعرض المنشطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عقب التحصل عليها من الشركة عملهما؛ بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.