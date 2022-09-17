المشدد 3 سنوات لـ17 متهمًا في «أحداث قسم شرطة العرب»

قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في مجمع محاكم طرة، معاقبة 17 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يواجهون تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، غرضها التحريض على العنف وترويع المواطنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم شرطة العرب»، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن لمدة 6 أشهر.

معاقبة محمد بديع بالمؤبد

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الإخواني محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و11 متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».

وكان المستشار محمد السعيد الشربيني قد أصدر خلال شهر أغسطس من عام 2015، أحكامًا بالسجن المؤبد على محمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديين الإخوانيين، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و16 متهمًا آخرين.

معاقبة 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات

وعاقبت المحكمة أيضًا 76 متهمًا بالسجن المؤبد «حكمًا غيابيًا»، وبراءة 68 متهمًا آخرين في نفس القضية، فضلًا عن معاقبة 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عن التهم المنسوبة إليهم وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية تُحرض على العنف وترويع المواطنين.