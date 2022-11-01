اتفاق بين «التموين» و«تنمية المشروعات» على تمويل ورش الذهب.. السداد على 24 شهرا

وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية «ورشتي»، بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه الصناعة الحيوية.

تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب

وأشار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إلى أن البرتوكول يتضمن تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب في الجمالية كمرحلة أولى بحد أقصى مليون جنيه للورشة الواحدة على أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر، وهذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز حيث جرى تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين وأهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة.

الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال علي المصليحي، إنّ الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أمر هام لدفع عجلة التنمية، موضحًا أن بروتوكول التعاون يأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الوزارة مع شعبة الذهب خاصة فيما يتعلق بالورش والصناعات الحرفية المترتبة عليها لدعم صناعة المشغولات الذهبية.

ولفت «المصليحي» إلى أن برتوكول التعاون يأتي تزامنا مع الاعلان عن المعرض الدولي للمشغولات الذهبية والمجوهرات «نيبيو»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البروتوكول يتضمن تمويلات بحد أقصى مليون جنيه لصالح 25 ورشة ذهب بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى على أن يتم السداد على مدى 24 شهرًا مع منح فترة سماح مدة 3 شهر.

فكرة البروتوكول صادرة من وزارة التموين

وأوضحت «جامع»، أن مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بترشيح الورش المؤهلة للاستفادة من المبادرة وفقاً لمواصفات فنية تقوم بوضعها المصلحة، وأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على توفير دعم فني ومالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع في حجم أنشطتها، ويتم تقييم المشروعات الممولة للحكم على مدى نجاح تلك المرحلة للتوسع في منح عدد أكبر من الورش وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

دعم الورش ومصانع الذهب وتحقيق قيمة مضافة

ولفتت إلى أن الجهاز يولي اهتماما بكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن فكرة البروتوكول صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل اهتمامها بدعم الورش ومصانع الذهب وتحقيق قيمة مضافة لهذا القطاع.

وقالت إن أصحاب هذه الورش بحاحة إلى كثير من الدعم سواء كان فني أو مالي موضحة أن الجهاز لدية القدرة على توفير الدعم لهم لضمان استقرارهم والتوسع في نشاطهم، إذ لاحظ الجهاز احتياج ورش الذهب إلى قدر من السيولة للاستقرار وتوسيع النشاط ونطاق العمل، وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى وذلك لزيادة قدرتهم على التشغيل الذاتي والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.

خدمات تمويلية ميسرة لأصحاب ورش الذهب

وأشارت إلى أن البروتوكول يعمل على توفير خدمات تمويلية ميسرة لأصحاب ورش الذهب عبر وزارة التموين، ونوهت أن دور الجهاز القيام بمساعدة اصحاب المشروعات ودعمهم من خلال دراسة دقيقة لتقديم الخدمة الذى يحتاجها، ويحرص على تنفيذ توجيهات الدولة و التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع والعمل على تعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج والتشغيل والاحتفاظ بالعمالة.

وقع البروتوكول الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين ، وناجي فرج مستشار وزير التموين للذهب وأحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.