«التموين»: صرف سلع الدعم الاستثنائي من البقالين متاح يوميا حتى 9 مساء

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ صرف سلع الدعم الاستثنائي متاح يوميًا من منافذ البقالين أو منافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، بالنسبة للأسر المستحقة لزيادة التموين والمحدد عددهم 10.5 مليون أسرة طبقًا للحصر الحكومي الذي حدد عدد الأسر الأولى بالرعاية.

انتظام صرف السلع التموينية وسلع الدعم الاستثنائي

ووفقًا لتقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف صرف السلع التموينية وسلع الدعم الاستثنائي عن شهر نوفمبر، فإنَّ منافذ البقالين منتظمة بصرف الحصص المستحقة لكل بطاقة تموينية سواء المستحق عن المقررات التموينية الشهرية لحاملي البطاقات، أو المستحقين لسلع الدعم الاستثنائي الشهري الذي أقرّته الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة الأولى بالرعاية.

بدء صرف فارق نقاط الخبز

وأكد التقرير على انتظام صرف السلع التموينية لليوم الثاني من شهر نوفمبر، فضلًا عن صرف فارق نقاط الخبز للأسرة صاحبة البطاقة والمستحق صرفها عن الخبز الذي تم توفيره بالشهر الماضي.

وتصرف وزارة التموين، الدعم الاستثنائي الذي أقرّته الحكومة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين، والذي بدأ صرفه في شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى 30 يونيو 2023، بقيمة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، طبقًا لعدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة، إذا تحصل البطاقة المدرج عليها أسرة واحد على 100 جنيه شهريًا، فيما تحصل البطاقة المدرج عيها أسرتين أو ثلاثة على 200 جنيه شهريًا، أما البطاقة المدرج عليه أكثر من 3 أسر فتحصل على 300 جنيه شهريًا.