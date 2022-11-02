وزير التموين يؤكد استمرار حظر تصدير الأرز لسد احتياجات السوق المحلية

أكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بقرار الصادر حول حظر تصدير الأرز خارج مصر، من أجل سد احتياجات السوق المحلية، وعدم حدوث أزمة في توافر سلعة الأرز سواء على البطاقة التموينية أو في السوق الحر للمواطنين غير المدرجين على الدعم.

سعر كيلو الأرز في السوق

وحدد مجلس الوزراء المصري سعر كيلو الأرز في السوق المحلية والسلاسل التجارية، والذي جاء عند 15 جنيهًا سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ، و12 جنيهًا سعر كيلو الأرز السائب لدى المحال التجارية.

سعر كيلو الأرز على بطاقة التموين

ووجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتكثيف ضخ الأرز في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي، من أجل طرحه للمواطنين خارج بطاقة التموين بالسعر الحر عند 10.5 جنيه مساويًا لسعره المدعم على البطاقة التموينية.

وأشار وزير التموين، خلال تصريحات له أمس، عن عقده اجتماعًا موسعًا مع كبار أصحاب السلاسل التجارية، والجملة والنصف جملة، من أجل حثهم على زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية لزيادة المعروض لسد احتياجات المواطنين، مؤكّدًا أنَّ الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الأساسية آمن ويكفي مدة 6 أشهر.

وأقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة قواعد تنظيمية حول موسم حصاد الأرز الحالي الذي بدأ في 25 أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، إذ اتخذت قرارًا من شأنه تأمين مخزون الأرز على المنظومة التموينية وتوفير احتياطي كاف من الأرز، من خلال إلزام المزارعين بتوريد طن أرز من كل فدان مزروع، فضلًا عن حظر تخزين الأرز في مواقع غير معتمدة أو اعتباره مجهول المصدر.