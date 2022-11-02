مدبولي: الدولة ستتحمل عن المواطن 43 مليار جنيه لعدم زيادة أسعار الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة حين أعلنت حزمة الرعاية الاجتماعية، وكان إجماليها يقترب من 67 مليار جنيه، والتي ستكون على مدار العام، وكان من بين بنودها علاوة استثنائية، سواء للمرتبات أو المعاشات وغيرها من الإجراءات، تعهّد اتحاد الصناعات بتفعيل الزيادة للعاملين في القطاع الخاص.

حزمة اجتماعية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإقرار الحزمة، والتي كان أحد بنودها عدم تزويد أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، أي عام كامل، لافتا إلى أنّ قطاع الكهرباء سيتحمل عن المواطن بسبب تثبيت الأسعار وعدم تطبيق الخطة، 43 مليار جنيه أخرى».

فروق دعم الكهرباء

وتابع أنّه عندما جرى وضع خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء لمدة 5 سنوات تحديدا في 9 يونيو 2020، كانت الخطة على أساس سعر صرف متوسطه 16 جنيها للدولار، لأن تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز عالميا، لافتا إلى أنّ الحكومة قررت عدم زيادة الأسعار على المواطن المصري لمدة سنة كاملة.