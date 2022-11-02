مدبولي: ندرك حجم التحديات ونحاول التخفيف عن المواطنين قدر الإمكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تعي تماما حجم التحديات، وتحاول تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في هذا الظرف الدقيق، ونحاول قدر الإمكان كحكومة في إطار قدراتنا المالية والموازنة، ألا يتأثر المواطن بالأزمات العالمية.

تكلفة رغيف الخبز

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد قبل قليل: «لازم المواطن يعرف تكلفة رغيف الخبز مع تحرك السعر، القمح زاد، لكن مع تغيير سعر الصرف تكلفة الرغيف بقت قد إيه على الدولة، واللي ما زلنا متحملينها عن المواطن».