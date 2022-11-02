7 معلومات عن كارولينا كرم بعد إيقافها عن الغناء.. تحتفل بعيد ميلادها اليوم

تصدرت الفنانة كارولينا كرم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر قرار مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بإيقافها عن الغناء في مصر، ومنع التعامل معها، بسبب تهربها من دفع أي رسوم خاصة بنقابة الموسيقيين.

قرار إيقافها لعدم دفع رسوم

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة كارولينا كرم، بعد قرار إيقافها من قِبل نقابة الموسيقيين، خلال السطور التالية:

تحتفل اليوم كارولينا كرم بعيد ميلادها

- من مواليد دولة لبنان يوم 3 نوفمبر عام 1986، أي أنها تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

- شاركت في مسابقات للرقص بعدد من دول العالم.

- شاركت في مسابقة «رقص النجوم» الذي يعد من أشهر برامج الرقص، وله أكثر من نسخة على مستوى العالم.

- فازت ببطولة كأس الرقص اللاتيني عام 2011.

- شاركت في برنامج «ديو المشاهير» و«هيك منغنى».

- قدمت عددا من الأغنيات باللغتين الفرنسية والإسبانية.

- في شهر مايو الماضي، طرحت فيديو كليب أغنية «شوف»، كلمات وألحان نبيل خوري.