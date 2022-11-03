5 معلومات عن مسلسل «العيلة دي» لـ وفاء عامر قبل عرضه

أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل «العيلة دي» بطولة وفاء عامر، الذي يواصل أبطاله تصويره حاليا، وسوف يعرض على قناة dmc.

وروّجت وفاء عامر للعمل من خلال نشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه بقولها: «انتظرونا قريبا إن شاء الله مسلسل العيلة دي».

أهم المعلومات عن مسلسل «العيلة دي»

- المسلسل مكون من 30 حلقة كاملة.

- العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة الأم بأولادها والمشكلات التي تواجههم.

- المخرج أحمد خالد أمين سبق له التعاون مع الفنانة وفاء عامر، كمخرج مساعد في الجزء الثالي من مسلسل شطرنج.

- يعتبر مسلسل «العيلة دي» التجربة الخامسة الإخراجية لأحمد خالد أمين.

- يعد العمل الثاني في مسيرة المؤلفة أماني التونسي كدراما، بعد نجاحها في تقديم مسلسل «إلا أنا» الذي تم تقديمه عام 2021 .

أحداث مسلسل العيلة دي

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة، ويتم من خلال تلك الأسرة الإشارة إلى عدة مشكلات وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وإسكان الشباب، واتجاه بعضهم للسفر والعمل، وغيرها من القضايا.

أبطال مسلسل العيلة دي

ويشارك في مسلسل العيلة دي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، مؤمن هشام، يوسف عثمان، ضياء الميرغني، ياسمين سمير، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة أروما.