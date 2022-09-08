سلوى عثمان تبدأ تصوير مسلسل «العيلة دي».. الأحد المقبل

تستعد الفنانة سلوى عثمان لتصوير المسلسل الدرامي الجديد الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة وفاء عامر، والذي يحمل اسم «العيلة دي»، حيث يعتبر ضمن أحدث أعمالها الدرامية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، خارج السباق الرمضاني.

سلوى عثمان: نعقد جلست قبل تصوير مسلسل «العيلة دي»

وقالت الفنانة سلوى عثمان في تصريح لـ«الوطن»: «المخرج أحمد خالد أمين يعقد حالياً جلسات تمهيدية لبدء تصوير المسلسل خلال الأسبوع المقبل، على أن ابدأ تصوير مشاهدي الخاصة يوم الأحد المقبل».

وأضافت سلوى عثمان، أنها متحمسة لبدء تصوير مسلسل «العيلة دي»، مؤكدة أنه خارج السباق الرمضاني.

أبطال مسلسل «العيلة دي»

يشارك في بطولة العمل بجانب الفنانة وفاء عامر وسلوى عثمان، العديد من نجوم الفن، من بينهم، إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، إنعام سالوسة وغيرهم، والمسلسل من تأليف أماني التونسي وشاركت في كتابته ياسمين رفعت، ومن إنتاج شركة «أروما»، ويتولى مهمة الإخراج أحمد خالد أمين.

أحداث مسلسل «العيلة دي»

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يلتقط العديد من المشاكل التي تعيشها أغلب الأسر المصرية في الوقت الحالي .

آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان

شاركت الفنانة سلوى عثمان، مؤخرًأ في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، من بينها «لؤلؤ» مع الفنانة مى عمر، وكانت تلعب فيه دور أم لؤلؤ، والمسلسل من إخراج محمد عبد السلام وقصة مى عمر وكاتب السيناريو محمد مهران.

كما شاركت بدور بارز في مسلسل «البرنس»، بطولة النجم محمد رمضان، حيث جسدت دور سميحة، زوجة الأب لرضوان البرنس بجانب الفنانة أحلام الجريتلي، وشارك في العمل العديد من نجوم الفن، من بينهم روجينا، نجلاء بدر، نور، والفنان أحمد زاهر والعمل من إخراج محمد سامي.

آخر أعمالها في السينما

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة سلوى عثمان، في أدوار مؤثرة في السينما منها دورها في الفيلم الذي حقق أعلى الإيرادات في الموسم الصيفي الحالي، «كيرة والجن»، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وشارك في العمل العديد من النجوم الأخرين منهم، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، هدى المفتي وغيرهم.