الجمهور يترقب عرض مسلسل العيلة دي على dmc.. اجتماعي كوميدي

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل العيلة دي والقنوات الناقلة، بعدما كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض المسلسل قريبًا على شاشة قنوات dmc وdmc دراما، من خلال نشر بوستر دعائي يضم عددًا من أبطاله.

نجوم مسلسل العيلة دي

ويشارك في مسلسل العيلة دي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، مؤمن هشام، يوسف عثمان، ضياء الميرغني، ياسمين سمير، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، ويشارك في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث مسلسل العيلة دي، في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش عددا من القضايا التي تخص الأسرة المصرية، من خلال 30 حلقة، منها البطالة والدروس الخصوصية والتفكير في السفر إلى الخارج.

موسم الدراما الشتوي

وفي إطار موسم الدراما الشتوي، يعرض حاليًا مجموعة من المسلسلات، منها «إيجار قديم» على شاشة قناة on، بطولة شريف منير وصلاح عبدالله وفيدرا ومحمد الشرنوبي، ومسلسل «بيت فرح» على شاشة قناة الحياة، بطولة فتحي عبدالوهاب وداليا مصطفى، و«أعمل ايه؟» على قناة dmc، بطولة خالد الصاوي وصابرين، و«الضاحك الباكي» على قناة cbc بطولة عمرو عبدالجليل وفردوس عبدالحميد.