سلوي عثمان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «العيلة دي» مع وفاء عامر

بدأت الفنانة سلوي عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل «العيلة دي»، المكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني 2023، منذ بداية سبتمبر الجاري، والعمل من إخراج احمد خالد أمين وإنتاج شركة أروما، ويشاركهم بطولة العمل العديد من الوجوه الشبابية.

سلوى عثمان تتحدث عن دورها في مسلسل «العيلة دي»

قالت الفنانة سلوى عثمان في تصريح خاص لـ «الوطن»: «هظهر بشكل مختلف في الدور، زوجي مصاب بالطفولة المتأخرة، وأحاول باستمرار أن أطيعه في أوامره، ولكن في إطار كوميدي تشويقي».

وتجسد سلوي عثمان دور الأم وشقيقة وفاء عامر في مسلسل «العيلة دي»، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية التي تهم معظم الأسر المصرية.

التعاون بين سلوى عثمان ووفاء عامر

ومن جانبها أعربت الفنانة سلوى عثمان عن مدى ارتياحها في التعاون مع الفنانة وفاء عامر قائلة، «وفاء فنانة متميزة، وتتقن دورها بشكل كبير، وفخورة بالتعاون معها»

وأوضحت أن هذا لم يكن أول تعاون بينها وبين وفاء عامر، حيث تعاونا مسبقا في عدة أعمال، وفيما يخص مسلسل تصوير مسلس «االعيلة دي» قالت إنها بدأت في تصوير المشاهد الخاصة بها، ولم يجتمعا حتى الآن في كواليس العمل.

آخر أعمال سلوى عثمان

قدمت الفنانة سلوى عثمان خلال الفترة الماضية عددًا من الأدوار المميزة، من ضمنها دورها في مسلسل لؤلؤ، حيث جسدت دور أم لؤلؤ، ومشهد البكاء التي قامت به أمام ابنتها، الذي حقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجابهم.

بالإضافة إلى دورها البارز في مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان، حيث لعبت دور زوجة الأب لرضوان البرنس، واختيار هذا الدور حقق لها نجاحا كبيرا، وشاركها في بطولة العمل العديد من النجوم مثل روجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر وغيرهم.