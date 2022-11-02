رئيس الوزراء: اجتماع قريب للمجلس القومي للأجور لمناقشة زيادة القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه سيكون هناك اجتماع قريب للمجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص للاتفاق على خطة للتحرك

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنَّ المجلس سيجتمع برئاسة وزير التخطيط، وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، للتوافق على خطة للتحرك عليها.

قيمة الزيادة ووقتها وتفاصيلها ستكون متروكة للقطاع الخاص

وأوضح مدبولي أنَّ التوجه العام الذي تدعمه الدولة نحو الانحياز لصالح العمال البسطاء، ولكن زيادة رواتب القطاع الخاص ليس إجبار، ولكن وفق ظروف كل صناعة وكل مصنع، مشيراً إلى أنَّ قيمة الزيادة ووقتها وتفاصيلها ستكون متروكة للقطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّ الحكومة ستطبق الزيادة في الرواتب اعتباراً من راتب شهر نوفمبر الجاري، والقطاع الخاص قد يحتاج فرصة حسب احتياجات كل قطاع