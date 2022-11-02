محافظ دمياط توجه بصرف إعانات عاجلة لبعض الحالات الإنسانية

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدد من المواطنين لبحث مطالبهم وشكاواهم، وحضر اللقاء اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد وممثلي عدد من الوحدات المحلية والمديريات والجهات المعنية وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

«عوض» تستعرض شكاوى المواطنين

واستعرض المواطنين مطالبهم وشكواهم، وناقشتها المحافظ مع الجهات المعنية خلال اللقاء، ووجهت مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للمتقدمين، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة وإعانات عاجلة لبعض الحالات، وشددت على سرعة تنفيذ تلك التوجيهات للتيسير عليهم، وتوجه عدد من المواطنين بالشكر إلى محافظ دمياط على استجابتها الفورية لطلباتهم.

«عوض» تؤكد حرصها على لقاء المواطنين

وأكدت «عوض»، حرصها على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو جولاتها الميدانية، وتوجيه الأجهزة التنفيذية والخدمية بالتفاعل مع المواطن وتلبية مطالبهم: «الجميع يعمل على خدمة أهالي المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم».

وفي وقت سابق ووجهت محافظ دمياط الأهالي إلى التواصل مع الديوان العام، والإبلاغ عن أي مخالفات، خصوصا ما يتعلق بالأسعار لمواجهة جشع التجار ومنع الاحتكار.