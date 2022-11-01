عضو مبادرة ابدأ: هدفنا تقليل السلع الاستيرادية وتوفير فرص عمل

قالت الدكتور دنيا الدليل، عضو مبادرة تطوير وتوطين الصناعة المصرية، إن مبادرة ابدأ، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط مشروع حياة كريمة بمشروع متكامل الصناعة، موضحة أن الصناعة المحرك الرئيسي لتنمية اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تستهدف توطين الصناعة، خاصة في قطاع الواردات، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

توطين الصناعات

أضافت عضو مبادرة تطوير وتوطين الصناعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، الذي يقدم على شاشة « extra news»، مع الإعلامية نانسي نور، أن من أهم أهداف المبادرة، توطين الصناعات، خاصة في الواردات، وذلك لتقليل الفجوة الإستيرادية، بالإضافة إلى استهداف توفير 150 ألف فرصة عمل، عن طريق زيادة استثمارات بنحو 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتابعت «الدليل»، أن المبادرة تعمل في تنسيق كامل مع رئاسة مجلس الوزراء، اتحاد الصناعات، جمعيات المستثمرين، وكل الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن المبادرة، تستهدف توحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص.

وذكرت عضو مبادرة تطوير وتوطين الصناعة المصرية، أن المبادرة بالاشتراك مع المستثمرين الأجانب، تعمل في ثلاث محاور منها، محور المشروعات الكبرى، إذ يجري العمل الآن على 64 مشروعا مختلفا، وذلك بالاشتراك مع أكبر المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى وجود شركاء تكنولوجين في حوالي 12 دولة في مختلف دول العالم، وذلك لضمان أن المنتج المصري يطابق المواصفات العالمية في الصناعة الخاصة به.

محور دعم الصناعة المصرية

وأوضحت أن المحور الثاني الذي تعتمد عليه المبادرة، هو محور دعم الصناعة المصرية، حيث تقدم المبادرة الدعم المادي لكل المشاريع المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم الدعم المطلوب لدعم المصانع المتعسرة.