محافظ دمياط تشارك في احتفالية «اليونسكو» للتعلم مدى الحياة

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، في جلسة اجتماع المواطنة العالمية التي عقدها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، في إطار الاحتفال بيوم المدن العالمي، عبر شبكة الإنترنت، وذلك بمشاركة رؤساء لمدن التعلم بمختلف أنحاء العالم.

واستهلت المحافظ الجلسة بالترحيب بالأعضاء الجدد، كما تحدثت عن ما حققته المحافظة من جهود لتعزيز سُبل ومحاور المواطنة العالمية والتدريب عليها، مشيرة إلى ما تستهدفه المواطنة العالمية من أهداف لتشكيل قوة تحويلية وبناء المعرفة والمهارات والقيم، والمساهمة في تحقيق عالم أكثر دمجاً وعدلاً وسلاماً، بحسب بيان صحفي صادر عن ديوان المحافظة.

ممارسات التعليم وروح الاحترام والشمولية

وبيّنت الدكتورة منال عوض، ما تحتاجه المواطنة العالمية من ممارسات للتعليم والتي تتحقق من خلال تنمية روح الاحترام والشمولية والتفاعلية في المدرسة وتتمثل في المساواة بين الجنسين والدمج والفهم المشترك لقواعد الصف وصوت الطالب وترتيبات الجلوس واستخدام المساحة.

وأكدت محافظ دمياط، أهمية التجاوب ثقافيًا مع التعليم، خاصة ما يتفق مع أهداف التعلم وتعزيز المهام الحقيقية، مثل تقديم عروض عن حقوق الطفل وبناء السلام وتنفيذ صحيفة طلابية تعالج القضايا العالمية، وأيضا اعتماد مصادر ذات توجه عالمي تساعد المتعلمين على فهم كيفية اندماجهم في العالم بالنسبة لظروفهم المحلية.

إنجازات كبرى في مجال التعليم ودعم الموهوبين

وأشارت المحافظ إلى أن دمياط حققت جهودا كبيرة بهذا الملف بداية من القطاع التعليمي، حيث تضم المحافظة 1100 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة بإجمالي 550 ألف طالب، و3 جامعات و8 معاهد للتعليم الجامعي.

واستعرضت ما حققته مدارس دمياط من إنجازات على المستويين المحلي والعالمي، جاء أبرزها فوز مدارس النيل المصرية بالمركز الأول بجائزة المدرسة الدولية المقدمة من المركز الثقافي البريطاني، وحصول 58 مؤسسة تعليمية بالمحافظة على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وأيضًا فوز فريق محافظة دمياط بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية للروبوت لعام 2019، وبالمركز الرابع بذات المسابقة لعام 2021، وكذلك فوزه بالمركز الأول في البطولة العربية المفتوحة للروبوت، وأخيرا اختيار معلمة من دمياط ضمن أفضل معلم على مستوى العالم من مؤسسة فلوابرايت بالولايات المتحدة الأمريكية.

حصول دمياط على جائزة اليونسكو

وأوضحت المحافظ أن حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن 10 مدن حول العالم يأتي بعد النجاح الذي حققه مشروع المدينة الصديقة للنساء الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، لتحقيق رؤى وأهداف تمكين المرأة، حيث يضم مساحات مختلفة للتدريب على المهن والحرف ومنطقة ترفيهية للأطفال ومقاعد ومساحات خضراء ومساحة مخصصة لعرض منتجات السيدات، علاوة على كونه مركز هام للتدريب على المواطنة العالمية والمواطنة الرقمية والتوعية بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.