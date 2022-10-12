جامعة دمياط تعلن وظائف شاغرة بداخلها.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت جامعة دمياط، برئاسة الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة، حاجتها لشغل عدد من أعضاء هيئة التدريس، بواقع 2 معيد بكلية الآداب، و5 مدرسين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة بالنسبة لـ2 معيدين لكلية الآداب ستكون في تخصص اللغة الألمانية وآدابها.

شروط المؤهل: ليسانس.

المستندات المطلوبة

- أصول الشهادات والمؤهلات العلمية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 6 صور شخصية حديثة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحا به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

الشروط المطلوبة:

- يشترط في المتقدم لشغل الوظائف المُعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة معيد أن يكون حاصلاً على الليسانس.

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الآداب أو الألسن من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة معيد أن يكون حاصل على تقدير عام جيد جداً على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم في تاريخ نشر الإعلان عن 30 سنة.

- يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل في حالة عدم عمله.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

تقديم الطلبات:

- تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم الدكتور عميد كلية الآداب بجامعة دمياط وتُسلم باليد لكلية الآداب بحرم الجامعة بدمياط الجديدة خلال مدة 15 يوم تبدأ من 12 أكتوبر 2022م وتنتهي في 26 أكتوبر 2022م ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وأعلنت جامعة دمياط، أيضاً، عن حاجتها لـ5 مدرسين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وذكرت الجامعة أن الوظائف الشاغرة بالنسبة للمدرسين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تخصصات:

- 2 مدرسين تخصص نُظم معلومات.

- 2 مدرسين تخصص تكنولوجيا معلومات.

- 1 مدرس تخصص المعلوماتية الطبية.

المهارات المطلوبة:

المهارات الأساسية:

- أن يكون من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات في «الذكاء الاصطناعي».

المهارات الفنية:

أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه.

سنوات الخبرة:

لديه خبرة بمجال التدريس الجامعي.

شروط المؤهل:

- دكتوراه.

المستندات المطلوبة

- أصول الشهادات والمؤهلات العلمية.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 6 صور شخصية حديثة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- عدد أربع نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه للمتقدم لشغل وظيفة مدرس.

- على المتقدم لشغل الوظيفة المذكورة بالإعلان تقديم ما يفيد الخبرة التدريسية إن وجدت ومدتها معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها.

- ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

الشروط المطلوبة:

- يشترط في المتقدم لشغل الوظائف المُعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

- يشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات «الذكاء الاصطناعي» من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة مدرس ألا يقل التقدير العام في البكالوريوس عن جيد.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس على 40 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

- يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل في جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل في حالة عدم عمله.

- تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة.

- بعد استيفاء شروط وإجراءات وقواعد المفاضلة للتعيين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية واجتياز المقابلة الشخصية تكون الأولوية لمن له خبرة تدريسية.

تقديم الطلبات:

- تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم الدكتور عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط، وتُسلم باليد لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحرم الجامعة بدمياط الجديدة خلال مدة 15 يوم تبدأ من 12 أكتوبر 2022م وتنتهي في 26 أكتوبر 2022م، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.