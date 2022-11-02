رئيس «الانتقالي السوداني» لـ«القمة العربية»: مستعدون لنكون سلة غذاء العالم

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، إنّ المتغيرات الدولية والتغيرات المناخية، أظهرت الكثير من مظاهر الأزمات وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي، مضيفا أنّ الأمة العربية تنتظر الفعل الناجز والتخطيط العلمي والتنفيذ الملتزم بالروح القومية، وفق منهج العمل الجماعي لتجاوز هذه الأزمات.

القمة العربية في الجزائر

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر: «نحن في السودان نؤكد جاهزيتنا لتحقيق الشعار القديم المتجدد ليكون السودان سلة غذاء العالم، وبهذا الالتزام المعلن، فإنّ نداء السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي يظل مفتوحا للحكومات العربية وقطاع الأعمال العربي على السواء».

وتابع: «سارعنا بالفعل إلى تنفيذ المشروع وفق إمكانياتنا القطرية المحدودة، ونأمل أن تتبنى القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات العربية لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي لأمتنا العربية من الحبوب والغذاء بأعجل مما يتيسر».

دعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان

وأكد: «نمر بمرحلة انتقالية استثنائية في تاريخنا، تقتضي أن يعمل الأشقاء كافة مع القوى الوطنية السودانية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية».

وواصل: «نأمل ان تتخذوا قرارات من شأنها دعم وحدة وسيادة واستقلال السودان، ونؤكد التزامنا الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية والجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف كافة، والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، آملين أن يؤدي كل ذلك إلى وفاق لتشكيل حكومة من الكفاءات المدنية مقبولة محليا وإقليميا ودوليا تدير مؤسسات الدولة، وتهيئ البلاد لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة بانتهاء الفترة الانتقالية».

وأردف: «ننشط في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والاتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء والبحر الأحمر، ونثمّن التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استبباب الأمن والاستقرار فيها، وصولا إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع إلى طبيعتها ونعمل أيضا على تقليل حدة التوترات المسلحة في المنطقة، ونجدد موقفنا الثابت المبدئي إزاء القضية الفلسطينية بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود السادس من يونيو 1967»