«سكاي نيوز»: «البرهان» يؤكد أن الجيش السوداني لن يكون مطية لأي قوة سياسية للوصول للحكم

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن هناك مخاطر تهدد إكمال التحول والمسار الديمقراطي المنشود، مبينا أن القوات المسلحة السودانية تؤمن بأن المواطن أسمى غاياتها وتؤكد دعم الجيش لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وفي ظل الحرص على دعم التحول الديمقراطي وحماية متطلبات هذا الانتقال مع الوضع نصب العين التدهور الذي ضرب قوى الدولة المختلفة والذي أدى إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة نتيجة للتخاصمات السياسية ومحاولات احتكار السلطة وإقصاء الآخر وعدم إعلاء المصالح والقيم الوطنية.

البرهان: حكومة تنفيذية وطنية

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمة تليفزيونية بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» مساء اليوم، أن الوطن فوق الجميع وغير خاضع لحسابات النصر أو الهزيمة بين الخصوم، لأن وحدته وأمنه وسلامة أرضه دونها الأرواح والمهج، مبينا أنه بصفته رئيسا لمجلس السيادة وقائدا عاما للقوات المسلحة فقد قرر عدم مشاركة المؤسسات العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لإتاحة المجال لتأسيس حكومة سودانية من الكفاءات الوطنية المستقلة لتتولى مطلوبات الفترة الانتقالية.

تابع: «نأمل أن تنخرط القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي».

بنود هامة في كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني

كما تابع البرهان: «أؤكد هنا أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي قوة سياسية للوصول لحكم البلاد، وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولا عن قوات الأمن والدفاع وتستكمل مهام هذا المجلس بالتنسيق مع الحكومة التنفيذية».

أضاف البرهان قائلا: «للإسهام في وصول الحوار لغاياته أدعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب للتمسك بالسلمية، كما أن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع وما قدمته من تضحيات محل تقدير، أما لتحقيق آمال الانتقال الديمقراطي فإن القوات المسلحة لن تقف في طريقه، فالشباب أمل السودان ومستقبله، ونترحم على الشباب الذي سقط، ونتأسف على سقوط الضحايا من الأطراف».

تابع رئيس مجلس السيادة السوداني، نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتقديم المورطين في إزهاق الأرواح إلى العدالة، والقوات المسلحة تعيد تأكيداتها السابقة بالالتزام بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وطني يدعم ثورة ديسمبر ويكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات يختار من خلالها الشعب من يحكمه، وتؤكد دعم الآلية الثلاثية وأصدقاء ودول جوار السودان، عاش الشعب السوداني حرا أبيا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».