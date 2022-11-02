115 منحدرا معدنيا لتسهيل حركة الطلاب ذوي الهمم بجامعتي «الزقازيق» و«المنوفية»

وقع محمد عشماوى نائب رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة «عطاء» ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى بروتوكول تعاون مع الدكتور ممتاز جرجس بشاى، نائب رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بهدف الإتاحة المكانية لجامعتى الزقازيق والمنوفية حتى يتمكن الطلاب ذوي الإعاقات الحركية، والبصرية من الحركة والتنقل داخل الجامعات لتسهيل ممارستهم للعملية التعليمية .

تطبيق كود ومعايير الاتاحة المكانية بباقى جامعات

وأفاد عشماوي، أن توقيع البروتوكول يأتى استكمالا لما قام به صندوق عطاء برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي من الانتهاء من تطبيق الاتاحة بجامعة عين شمس على أعلى مستوى واستكمال هدف صندوق عطاء فى تطبيق كود ومعايير الاتاحة المكانية بباقى جامعات بجمهورية مصر العربية حيث يهدف الصندوق الى تحسين جودة حياة الاشخاص ذوى الأعاقة وتمكينهم سعيا للموصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش بإستقلالية عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الجادة والهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحوكية ذات الخبرة فى مجال الاعاقة داخل جمهورية مصر العربية .

وأكد أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تهيئة وإتاحة الحرم الجامعى الرئيسى بالتركيز على 7 كليات داخل جامعتي الزقازيق، والمنوفية، وهذا عن طريق إتاحة مداخل ومخارج المباني والأدوار الخاصة بالدراسة من خلال ما يقرب من 115 منحدر معدني لتسهيل حركة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية و تهيئة مباني الكليات والمداخل الخارجية والممرات والسلالم والحمامات بساند حوائط (هاند ريل)وغيرها من التدخلات و عمل مشايات كف بصري للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين )وتطبيق كود الاتاحة للطلاب ضعاف البصر من البوابة الرئيسية وحتى مدرجات المحاضرات داخل الكليات لمساعدتهم في التنقل داخل الجامعة بأستقلالية.

تركيب مصعد خاص بكلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق

وأشار عشماوي انه سيتم تركيب مصعد خاص بكلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق و رفع كفاءة وإتاحة دورات مياه مخصصة للطلبة و تنفيذ لوحة ارشادية داخل الحرم الجامعى مدعمة لغة برايل لتوضيح أماكن المكاتب والخدمات المقدمة كما سيتم رفع وعي أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من غير ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وهذا من خلال استشاريين في مجال الإعاقة .

ومن جانبه قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية:« ذوي الإعاقة أحد أهم أولوياتنا، واهتمام الهيئة الإنجيلية الرئيسي هو الإنسان والكرامة الإنسانية، ونعمل على أرض واحدة مع من نخدمهم، وننتمي إليهم، لأننا نؤمن بأننا جزء من هذا المجتمع، ونشعر بسعادة لأننا نقوم بهذا الدور الوطني».