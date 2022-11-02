مدير «مكتبة الإسكندرية»: لن نتقدم إلا بالتعاون بين الدولة المجتمع المدني

اختتم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، مؤتمر «عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة»، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال «زايد»، إن هذا المؤتمر يحقق هدفين رئيسيين؛ هما: مناقشة الوضع الراهن عن المجتمع المدني وعرض الممارسات الجيدة وكيفية تنميتها وطرح المشكلات وكيفية حلها، وفتح أبواب المكتبة للجمعيات الأهلية وممثليها للنقاش، وعرض مجالات عملها وكيفية المشاركة فيها.

3 أسباب لنجاح المجتمع

وأكد أن المجتمعات لن تحقق التقدم المطلوب إلا بتضافر الجهود والتكاتف والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتقدم زايد بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي في التعاون لتنظيم هذا المؤتمر، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر تدور حول ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: التركيز على الممارسات التنموية، وتقديم الدعم الفني للجمعيات وتمكينها، وأخيرًا: تبني مكتبة الإسكندرية لفعاليات سنوية حول المجتمع المدني.

توصيات مؤتمر المجتمع المدني

وعرض الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بالمكتبة، بعض مقترحات الحضور في نهاية المؤتمر؛ والتي دارت حول عدد من المحاور؛ كالتالي:

- دعم التطوع وبناء القدرات

- تفعيل دور الإعلام في دعم جهود المجتمع المدني.

- وضع قواعد وأهداف للعلاقة بين الجمعيات الأهلية والدولة

- الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية في عمل الجمعيات الأهلية.

- إنشاء مرصد بحثي لعمل الجمعيات الأهلية.