محافظة الإسكندرية: تحرير 19 محضرا ضد منشآت تجارية مخالفة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية يكثف حملات اليومية الدورية والمفاجئة على الأسواق بجميع الأحياء، مشددًا على أنه جرى تحرير 19 محضرًا ضد بعض المنشآت التجارية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه خلال إحدى الحملات الرقابية لمفتشي جهاز حماية المستهلك على المنشآت التجارية والأسواق بنطاق «ميامي - المندرة- العصافرة- السيوف – والمنشية - ووكالة الليمون»، إذ مر المفتشون على السلاسل التجارية الشهيرة والمخابز والمطاعم ومخازن الجملة والسوبرماركت بالإضافة إلى محال التجزئة والمطاعم.

التحفظ على سكر أبيض مجهول المصدر بالإسكندرية

وتحفظت الحملة على 25 شيكارة سكر أبيض بإجمالي 1250 كيلوجرامًا مجهول المصدر وغير مصحوب بفواتير، وذلك بأحد المخازن بشارع وكالة الليمون التابع لحي الجمرك.

19 محضر ضد لبعض المنشآت التجارية

من جانبه، قال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، إنه خلال الحملة تم تحرير 19 محضر متنوع للمنشآت التجارية المخالفة؛ حيث تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي والمعلن للسلع مثل «أرز- خبز- سجائر»، كما تم تحرير 6 محاضر عدم إصدار فواتير بيع للمستهلكين.

8 محاضر لعدد من تجار الإسكندرية

وأكد أبو كيلة، أنه جرى تحرير 8 محاضر لعدم إعلان المحال عن الأسعار للمواطنين، موضحا أن مفتشي فرع جهاز حماية المستهلك يبذلون أقصى جهد لضبط الأسواق والتصدي لكافة حالات الغش والتدليس ومحاولة استغلال المواطنين بغير وجه حق.