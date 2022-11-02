محافظة الإسكندرية تستقبل 274 سائحا على متن سفينة فرنسية

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة السياحية Le Bougainville على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، على متنها 159 سائحا، بالإضافة إلى 115 من طاقم الخدمة، وهي الثالثة التي يجرى استقبالها بالمحافظة هذا الأسبوع.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تقديم كل ما يساعد في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والهيئة العامة لميناء الاسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، والجهات المعنية الأخرى.

استقبال السفينة بأعلام مصر

واستقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، وحسام غريب، مدير المراسم بميناء الإسكندرية، الوفود السياحية التي تقلها السفينة بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، كما قدموا الهدايا الرمزية لطاقمها، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين اللذين عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

وفود سفن سياحية إلى الإسكندرية

يذكر أن الإسكندرية قد استقبلت خلال الثلاث أيام الماضية، السفينة السياحية «أزامارا كويست»، القادمة من ميناء بيريوس اليوناني، و«آزامارا جورني» القادمة من تركيا، بالإضافة إلى سفينة اليوم القادمة من اليونان.

وشدد اللواء محمد الشريف، على المختصين بالمحافظة، بضرورة التنسيق مع المعنيين بالمعالم التاريخية والأثرية، لاستمرار رفع درجة الاستعداد والظهور بالمظهر الجمالي اللائق أمام السائحين.