«محافظة بلا أمية».. مبادرة الإسكندرية لتعليم الكبار في الدواوين الحكومية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، مكلفًا المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وأوضح بيان للمحافظة صدر اليوم الأربعاء، أن إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار برعاية محافظ الإسكندرية، واصلتا تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية».

عقد امتحان لمحو أمية لـ 68 من العاملين بالخدمات المعاونة والمواطنين

وأشار البيان إلى عقد امتحان لمحو أمية لـ 68 من العاملين بالخدمات المعاونة والمواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابة بحي الجمرك وحى العامرية أول؛ للوقوف على مدى قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية، وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها اللواء وليد البيلى واللواء أشرف بدران.

الإسكندرية تستهدف القضاء على الأمية

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء؛ تيسيرًا على المواطنين.