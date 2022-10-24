وظائف خالية في محافظة الإسكندرية 2022 براتب 3000 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة عن عدد من الوظائف الخالية في محافظة الإسكندرية 2022، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وبمرتب يبدأ من 3000 جنيه للشباب من سن 18 عاما.

الوظائف الخالية في محافظة الإسكندرية 2022

ووفقا لبيان المحافظة، يشترط للتقديم بالوظائف الخالية في محافظة الإسكندرية 2022 أن يكون المتقدمين من سكان منطقة برج العرب، على أن يتوجه الراغبون في الالتحاق بالوظائف لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وشملت وظائف محافظة الإسكندرية، فني ماكينة سنجر وأوفر وأورلية للذكور في شركة «جيد أباريل»، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يشترط الخبرة، وألا يزيد السن عن 30 سنة.

وتوفر الشركة عدة مميزات مثل حوافز إنتاج وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي، بالإضافة إلى المرتب الشهري، ووسيلة نقل إلى مكان العمل.

كما أوضحت شركة «فرست لتصنيع الأدوات الصحية» حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية في محافظة الإسكندرية 2022، من عمال إنتاج وتصنيع بدون شرط المؤهل، مع الحصول على شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور، وألا يزيد السن عن 40 عاما.

وتقدم الشركة عدة مميزات وهي زيادات سنوية وحوافز تأمينات اجتماعية وتأمين صحي، بالإضافة إلى وسيلة نقل من وإلى مكان العمل.

وظائف خالية لسكان برج العرب بالإسكندرية

كما أعلنت شركة «سڤن سكاي للصناعات الغذائية» بمنطقة برج العرب عن عدة وظائف خالية، وهي:

1- عمال إنتاج ولا يشترط مؤهل لشغل تلك الوظيفة، على أن تكون للذكور فقط، بسن يبدأ من 18 حتى 35 عاما، ولايشترط الخبرة، بمرتب 2850 جنيها.

2- عمال مخازن ولا يشترط الحصول على مؤهل، على أن تكون للذكور فقط، بسن يبدأ من 18 حتى 35 عاما، ولا يشترط الخبرة، بمرتب 3050 جنيها.

3- أمین مخزن ويشترط حصول المتقدم على مؤهل عالي، على أن تكون الوظيفة للذكور، بسن يبدأ من 22 حتى 35 عاما، ويشترط وجود سنتين خبرة على الأقل، على أن يحدد المرتب حسب الخبرة.