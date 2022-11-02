«العربية لحقوق الإنسان»: تصميم برامج لبناء المعرفة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال أحمد رضا ممثلًا عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة من أقدم المنظمات، ومقرها في القاهرة ولها 22 فرعا في دول عربية، وثلاثة فروع في أوروبا.

وأضاف ممثل المنظمة خلال مؤتمر المجتمع المدني المقام في مكتبة الإسكندرية، أن المنظمة دخلت في شراكة مع وزارة التضامن، لتنفيذ وتصميم برامج لبناء المعرفة والوعي في سياق مبادرة حياة كريمة.

تنظيم أسبوع المواطنة

وأوضح أن المنظمة نظمت أسبوع المواطنة، وتضمنت فعالياته قضايا تعزيز حقوق المواطنة، تعزيز المشاركة المجتمعية، مكافحه الهجرة غير الشرعية، وكانت الفئات المستهدفة أعضاء مراكز الشباب والجمعيات الأهلية والطلاب في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

أستاذ علم اجتماع: هدف المجتمع المدني تحسين حياة المواطن

قالت الدكتورة منى الحديدي؛ أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعه حلوان، أن الهدف الرئيسي لكل جمعيات المجتمع المدني، تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بالمستوى الثقافي والتوعوي.

وأكدت أن المجتمعات الإنسانية بنيت على التضامن والتعاون والشراكة، وعلينا خلق جو من السلم والسلام الاجتماعي، من أجل استقرار المجتمعات.

واضافت «الحديدي»، أن التنمية حق من حقوق الانسان، وأن الشباب هم القاعدة الكبيرة، وهذا واضح من مشاركتهم في التجارب السابقة.

وأضافت أن الهدف من التنمية، هو تمكين الفرد وتوسيع اختياراته في المجتمع، وفي العمل وتطوير القدرات والاهتمام بالكوادر والمدربين.