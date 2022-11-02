الجامعة العربية تناشد أعضاءها مساعدة لبنان واليمن في مواجهة الكوليرا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في الجمهورية اللبنانية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

الجامعة تناشد الدول العربية بمساعدة لبنان

وفي هذا الصدد، تناشد الأمانة العامة الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.