محافظ كفر الشيخ: مركز مصر الرقمية للإبداع ينمي مهارات وقدرات الشباب

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب «Creativa»، المقام على مساحة 2350 مترا مربعًا، كما تفقد أيضًا الأعمال الجارية لترميم قصر الملك فؤاد في مدينة كفر الشيخ.

مركز مصر الرقمية

وأكد «نور الدين»، أن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب «Creativa»، يعتبر نقله نوعية كبيرة بما يهدف إلى تنمية مهارات شباب المحافظة، وخريجي جامعتها، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إعداد كوادر من الشباب تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يؤهلهم لسوق العمل، علاوة على إعادة تأهيل المباني الأثرية، وتحديدًا قصر الملك فؤاد بمدينة كفر الشيخ، والحفاظ على قيمته التاريخية.

العقل البشري المبدع

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحفيز التدريب والإبداع وريادة الأعمال على مستوي الجمهورية، من خلال توفير مساحات مخصصة داخل المحافظات والجامعات الحكومية لتصبح مقارًا لاستضافة أنشطة التدريب والإبداع، ويسمى مركز مصر الرقمية للتدريب والإبداع «Creativa».

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا من خلال الهيئة العامة للآثار بهدف ترميم المباني الآثرية والتاريخية داخل نطاق المحافظة على الطابع الحضاري للدولة المصرية، وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة.

وتابع: وزارة الآثار التقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض، متمثلًا في تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، لترميمه من خلال شركة المقاولون العرب.